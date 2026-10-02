P1 prototipi testleri tamamladı: KAAN yeniden uçuşa hazırlanıyor!

SEKTÖR GELİŞECEK, TESLİMATLAR HIZLANACAK: TUSAŞ'ın üretiminin yüzde 30'unu kendi bünyesinde yapmayı, yüzde 70'ini ise diğer yüklenicilere yaptırmayı hedeflediğine dikkati çeken Demiroğlu, şunları kaydetti: "TUSAŞ'ta nihai montaj hatlarını tutalım ama komponent montaj dediğimiz yani kanadın, kuyruğun, gövdenin ve benzeri komponentlerin üretimlerini yardımcı sanayimize aktaralım. Niye? Onlar da gelişsinler. Her şeyi içeride yapmayalım. Dolayısıyla biz 30 içerde yaparsak 70 dışarıda yapmayı hedefledik. Bu anlamda detay parçada yüzde 60'a yaklaşmış bulunuyoruz. Onu inşallah yüzde 70-80'e çıkaracağız. Komponent seviyesinde de yüzde 40'lardayız, onu da yüzde 70'e çıkaracağız." Bu kapsamda atılan ilk adımlardan birinin Kayseri'deki Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketine (TOMTAŞ) HÜRJET'in komponent montajlarını vermek olduğu bilgisini paylaşan Demiroğlu, "O şu anda faaliyet başladı. Bu artarak devam edecek. Bugün TOMTAŞ yapacak, yarın başka bir alt yüklenicimiz yapacak." dedi. Demiroğlu, TUSAŞ'ın üretim paylaşımında Katman-1 ve Katman-2 şeklinde bir yapıya geçtiğini dile getirerek, "En üstte TUSAŞ, onun altında komponent montajı yapan firmalarımız, onun altında da detay parça yapan firmalarımız olacak. İşte TOMTAŞ onlardan bir tanesi. Böyle 7-8 tane firma belirledik Ankara içerisinde ve dışarısında. Bunlara mümkün olduğu kadar işlerimizi aktaracağız. Hem onlar gelişecekler, dolayısıyla sektör gelişecek hem de TUSAŞ maliyet etkin ve hızlı şekilde üretimleri ve teslimatları yapmış olacak." ifadelerini kullandı.