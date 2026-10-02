Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de gündeme gelen fon tartışmasına ilişkin gerçek mağdurların korunacağını, kamu kaynaklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Uraloğlu, "Kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın" dedi.

Fon sürecine ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan komisyon tarafından sürdürüleceğini aktaran Uraloğlu, sürecin kamuoyunun bilgilendirilmesiyle devam edeceğini kaydetti. Bakanın anlatımına göre sürecin bir tarafında gerçek mağdurların korunması, diğer tarafında ise 86 milyon vatandaşın kaynaklarının söz konusu alana aktarılmaması bulunuyor. Uraloğlu, usulsüzlük tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Uraloğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nca düzenlenen 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Nevşehir'de, il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nda yaklaşık üç saat süren bir değerlendirme yapıldığını, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tarafların katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Fonlarla ilgili bir yol haritası üzerinde çalışıldığını belirten Bakan, fon meselesinin ekonomiyi genel anlamda sarsacak bir boyutta olmadığını da sözlerine ekledi.

"Terörsüz Türkiye'nin yolu bizim yolumuzdur"

Basın toplantısının açılışında "Terörsüz Türkiye" hedefine değinen Uraloğlu, hedefin artık somut bir gelişmeye dönüştüğünü ifade etti ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin sürdürüleceğini söyledi. Terörsüz bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum ve daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirten Bakan, "Terörsüz Türkiye'nin yolu bizim yolumuzdur" dedi.

Türkiye'nin yanı sıra bölgenin de terörden arındırılması noktasında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade eden Uraloğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Güvenlik ortamının güçlenmesinin, kaynakların kalkınma ve refah alanlarına yönlendirilmesine imkân sağlayacağını kaydetti.

24 yılda 355 milyar dolar ulaşım ve haberleşme yatırımı

Ulaşımın ticaret, üretim ve istihdamı beraberinde getirdiğini belirten Bakan, Türkiye'nin son 24 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının bugün 30 bin 239 kilometreye ulaştığını aktardı.

Uraloğlu, otoyol uzunluğunun da bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığını belirterek, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarındaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Demiryolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırıldığını, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini belirten Bakan, "Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumundayız" dedi.

Çerkezköy-Kapıkule hattında 9 Ekim'de açılış planlanıyor

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmasının planlandığını açıklayan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya uzanacak yeni bir lojistik omurga oluşturulduğunu söyledi.

Kalkınma Yolu'nun Türkiye ayağındaki önemli projelerden biri olan İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesini ise 14 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

TÜRKSAT 7A için çalışmalar başladı

Hava ulaşımındaki kapasitenin de artırıldığını kaydeden Bakan, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle Türkiye'nin geniş bir uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirildiğini söyledi.

Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye'nin uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldiğini belirterek TÜRKSAT 7A için de çalışmaların başladığını açıkladı. Bakan, Türkiye'nin 5G teknolojisiyle yüksek hızlı iletişim dönemine geçtiğini de söyledi.