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‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

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‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Doğu Karadeniz'in "göğe komşu" toprakları olarak bilinen Artvin'de başakların altın rengine dönmesiyle hasat mesaisi başladı. Yusufeli ilçesindeki üreticilerin imece usulü yürüttüğü çalışmayla oraklarla biçilen çeltik, geleneksel yöntemlerle işlenerek sofralara ulaştırılıyor. Çeltik üreticisi Emine İnce, "Çeltiği orakla biçiyoruz. Orakla daha güzel, daha keyifli. Bunun özelliği orakla biçmek. Biraz meşakkatli ama daha güzel" dedi.

#1
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen üreticiler, olgunlaşan çeltikleri oraklarla biçiyor.

#2
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Demetler halinde bir araya getirilen çeltiklerin başaklarındaki taneler, tahtaya vurularak saplarından ayrılıyor.

#3
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Elde edilen çeltikler birkaç gün kurutulduktan sonra taş değirmenlerde işlenerek kabuklarından ayrıştırılıyor ve pirinç haline getiriliyor.

#4
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

İlçede geleneksel yöntemlerle sürdürülen hasat, aynı zamanda imece kültürünü de yaşatıyor. Bir üreticinin tarlasındaki hasadı tamamlayan köylüler, daha sonra diğer üreticilerin tarlalarında çalışmalara destek veriyor.

#5
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Köprügören köyündeki tarlasında hasat yapan 43 yaşındaki Emine İnce, çeltik üretiminin bölgede asırlardır sürdürülen tarımsal faaliyetlerden biri olduğunu ve üretimde ata tohumlarının kullanıldığını söyledi.

#6
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Mayısta ekimle başlayan üretim sürecinin kasıma kadar devam ettiğini belirten İnce, başaklar olgunlaşana kadar tarlayı suladıklarını dile getirdi.

#7
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Hasattan yaklaşık 10 gün önce tarladaki suyu kestiklerini ve ardından biçime başladıklarını ifade eden İnce, pirincin tarladan sofraya uzanan sürecini şöyle anlattı:

#8
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

"Daha sonra çadırlara serip kurutuyoruz. Üç dört gün kuruma aşaması var. Ondan sonra kaldırıp değirmene götürüyoruz. Taş değirmende dövüyoruz, kabuğundan ayıklıyoruz. Pirinç haline geliyor ve ondan sonra soframıza geliyor."

#9
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

HASAT İMECE USULÜ YAPILIYOR Köyde çeltik hasadının çoğunlukla yardımlaşmayla gerçekleştirildiğini belirten İnce, yörede bu uygulamanın "ırgat" olarak adlandırıldığını aktardı.

#10
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Komşuların hasat öncesinde haberleşerek bir araya geldiğine değinen İnce, "Birkaç arkadaş yani yedi sekiz kişi komşular birikip bugün benim tarlamı biçiyoruz. Ondan sonra ötekine. Yani öyle sırayla devam ediyor. Hep birlikte birbirimizle yardımlaşarak yapıyoruz bu işi." dedi.

#11
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Ürettiği pirincin büyük bölümünü ailece tükettiklerini dile getiren İnce, geçen yıl ürünün kilogramını yaklaşık 150-200 liradan sattıklarını, kendi tarlasından ise 200-300 kilogram civarında pirinç elde ettiğini ifade etti.

#12
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Yusufeli'nde üretilen pirincin kendileri için ayrı bir lezzete sahip olduğunu ifade eden İnce, "Market pirincini ben yiyemiyorum, buna alışık olduğumuz için. Bu daha lezzetli, daha hafif. Diğer pirinçler de güzel ama biz buna alışık olduğumuz için market pirinci kullanamıyoruz." diye konuştu.

#13
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

Ata tohumundan yetiştirilen çeltiğin geleneksel yöntemlerle hasat edilmesinin zahmetli olduğunu belirten İnce, "Çeltiği orakla biçiyoruz. Orakla daha güzel, daha keyifli. Bunun özelliği orakla biçmek. Biraz meşakkatli ama daha güzel." dedi.

#14
Foto - ‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı

İmece usulüyle hasada katılan üreticilerden Dursagül Kır ise pirinç üretiminin kendileri için gelir kapısı ve geçim kaynağı olduğunu kaydetti.

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