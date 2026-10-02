‘Göğe komşu topraklar’ olarak biliniyor! Şimdi Artvin'de çeltik hasadı zamanı
Doğu Karadeniz'in "göğe komşu" toprakları olarak bilinen Artvin'de başakların altın rengine dönmesiyle hasat mesaisi başladı. Yusufeli ilçesindeki üreticilerin imece usulü yürüttüğü çalışmayla oraklarla biçilen çeltik, geleneksel yöntemlerle işlenerek sofralara ulaştırılıyor. Çeltik üreticisi Emine İnce, "Çeltiği orakla biçiyoruz. Orakla daha güzel, daha keyifli. Bunun özelliği orakla biçmek. Biraz meşakkatli ama daha güzel" dedi.