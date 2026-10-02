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23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

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23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

Sivas’ta 23 gündür aranan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Koruma altındaki kardeşlerin yeniden ifadelerine başvurulurken, olay gecesi çadırda yaşandığı öne sürülenler soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

#1
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında, aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu.

#2
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

Diyarbakır'dan, Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası'na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti. Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi. Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise ‘Mavi kazaklı Mehmet’ isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ile ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#3
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

KARDEŞLERİN İFADESİ DOĞRULTUSUNDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SERBEST: Çiftin devlet koruması altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" beyanı ve fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine Mehmet K., gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#4
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

BÜŞRA BEBEĞİN İZİ SÜRÜLÜYOR: Komando timleri, jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekiplerinin yayladaki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapay zeka destekli İHA'lar, dronlar ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, yabani hayvanların da görüldüğü bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen Büşra bebeğe ait iz arıyor.

#5
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

BİR BAŞKA ÇOCUĞUNU DA BALKONDAN ATMIŞ: Soruşturma derinleştikçe, ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Yusuf Balıkçı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı’nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

#6
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

YENİDEN ÇOCUKLARIN İFADELERİNE BAŞVURULDU: Bu arada soruşturma kapsamında çocukların yeniden ifadelerine başvuruldu. Çocukların anlatımlarına göre, olay günü Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki Büşra bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

#7
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, Büşra bebeğin ölümünün ardından cesedin, yabani hayvanların da sıkça görüldüğü bölgede açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

#8
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

TUTUKLU 6 KİŞİNİN TEKRAR İFADESİ ALINACAK: İddialar ve şiddet bulguları üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve akrabaları dahil olmak üzere 6 kişiyle yeniden görüşme gerçekleştirilecek. Şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle yeni ifadelerinin alınması planlanıyor.

#9
Foto - 23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bebek giysilerindeki mikroskobik biyolojik bulguların sonucu beklenirken, soruşturma çok yönlü sürüyor.

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