23 gündür Büşra’dan haber yok! Kardeşlerin anlattıkları şoke etti: O gece çadırda ne oldu?

Diyarbakır'dan, Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası'na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti. Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi. Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise ‘Mavi kazaklı Mehmet’ isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ile ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.