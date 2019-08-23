0553 313 94 23

Ünye’yi sel vurdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden olurken, mahalle ve evlerde su baskınları meydana geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:02
Ünye’yi sel vurdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden olurken, mahalle ve evlerde su baskınları meydana geldi.


Ünye’de şiddetli yağış sele neden oldu. İlçede ev ve iş yerlerinde sel suları hasara neden oldu. Özellikle Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevki ve Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde iş yerlerini su bastı.



Tabakhane Köprüsü sel sularından etkilendi


İlçenin ortasından geçen Tabakhane Deresi’nde sular yağmurun etkisiyle yükseldi. Taşma riskiyle karşı karşıya kalan derenin üzerindeki köprü de şiddetli yağıştan etkilendi.


Ünye Belediyesi ekipleri şiddetli yağış sonrası iş makineleri ile çalışma başlattı. Belediyenin çalışmaları devam ederken, esnaflar da dükkanlarına giren sel sularını tahliye etmeye çalışıyor.



Alınan tedbirler işe yaradı


Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Ünye Belediyesi dünden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak olası sel durumunda yapılacak müdahaleye karşı ekiplerini hazır bekletti. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Dünden itibaren meteoroloji, ilçemizde sağanak bir yağmurun meydana getirebileceği taşkınlar için uyarmıştı. Bizler de ekibimizle beraber gerekli tedbirlerimizi oluşturarak çalışmalarımıza erken saatlerde başladık. Muhtemel bir can kaybı ya da maddi hasarlı bir durum şu anlık söz konusu değil. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" dedi.



Şiddetli yağış belediye binasını da vurdu


Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ilçe meydanında su taşkınlarına neden olurken, Ünye Belediyesi binasını da su bastı. Belediye çalışanlarının aldığı tedbirlere rağmen zemin kat sular altında kalırken binanın içinde herhangi bir maddi hasar oluşmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacire Akar kimdir? Hacire Akar Diyarbakır HDP il binasında neden eylem yapıyor?
    1. Hacire Akar kimdir? Hacire Akar..
    2. Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    3. Grönland, ABD’nin satın almak istediği..
    4. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    5. Meslek odalarından Karagöl seferberliği
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan..
    7. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    8. İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu..
    9. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    10. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    11. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    12. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    13. Okçulukta bronz madalya
    14. Şehit Özel Harekat polisi son..
    15. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    16. Yatırım fonu istatistikleri
    17. Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94...
    18. 45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor
    19. Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Diyanet hangi ülkelere personel..
    21. Diyanet yurt dışı personel alımı..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin..
    23. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları..
    24. Sezen Aksu’nun babası hayatını kaybetti
    25. Hong Kong Havalimanı'ndaki protesto..
    26. Düzce Belediyespor yeni sezonu yeni..
    27. Canice öldürülen kadının kardeşi:..
    28. Toprak kayması sonucunda yıkılma..
    29. AB, Amazon'daki yangınlardan endişeli
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri..
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi