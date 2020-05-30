Ünye’de doğal gaz borusu patladı
Ordu’nun Ünye ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz şebeke hattı patladı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz şebeke hattı patladı.
Ünye’nin Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi üzerinde yol bakım çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, evlere giden şebeke hattına kepçenin denk gelmesiyle patlama meydana geldi. Büyük panik yaşanan bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda hattın vanası kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.
Emniyet ekipleri de çevrede tedbir aldı.