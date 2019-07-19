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Ünye El Emeği Çarşısı hizmete sunuluyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri Ünye El Emeği Çarşısı hizmete hazır hale geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:31
Ünye El Emeği Çarşısı hizmete sunuluyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri Ünye El Emeği Çarşısı hizmete hazır hale geldi.


Daha önce Altınordu ilçesinde El Emeği Çarşısı’nı hizmete açan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ikinci adımı Ünye ilçesinde atıyor. Son düzenlemeleri yapılan çarşı hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadınların sosyal hayatın içerisinde aktif rol oynamasının önemli olduğunu vurguladı. Güler, “Çalışmalarımızın birinci unsurunu üretim oluşturuyor. Bu anlamda kadınlarımızın kendi el emeklerinden para kazanmasını çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak düşünen, üreten ve yarışmaya hazır olan vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.



Kadınlar, el emekleri ile ekonomiye katkı sunacak


El Emeği Çarşısı ile bayan vatandaşların ekonomik anlamda güç kazanarak aile ekonomisine katkı sunacağını belirten Başkan Güler, “Hep söylüyoruz seçim bitti, geçim dönemi başladı. Geçim de üretim, kalkınma ve ekonomi ile oluyor. Özellikle ihtiyaç sahibi aileler kendi el emeği ürünlerini sergileyip, ekonomik olarak desteklenebilecekleri gibi ürünlerine kalite kazandırarak güvenli ve kolay bir şekilde pazarlama imkânı bulabilecek. Bayan vatandaşların ekonomik anlamda güç kazanması, sosyalleşmesi ve kişisel gelişimine katkı sağlanması amacıyla Altınordu ilçesinin ardından Ünye ilçesinde de hizmete açılacak Ünye El Emeği Çarşısı’nda hazır hiçbir ürün yer almayacak. Grupların 15’er günlük sürede dönüşümlü olarak kullanacağı çarşı, kadınlara kontrollü bir şekilde tahsis edilecek” diye konuştu.


Ünye El Emeği Çarşısı, ORMEK binasının altında yer alan Sanat Galerisi’ndeki bir bölüm içerisinde 5 tezgâh ve rafların yer aldığı bir alanda hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:31
  1. sergi
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