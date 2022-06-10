Bellek beynin çok önemli bir işlevidir ve değişik beyin bölgelerinin koordine çalışması ile oluşur. Sadece unutkanlık için değil, beynin genel olarak sağlıklı olması için bazı beslenme önerileri önemlidir. Unutkanlık ve hafıza çayı tarifi: Unutkanlık için bitki çayı tarifi...