Unutkanlık ve hafıza çayı tarifi: Unutkanlık için bitki çayı tarifi
Bellek beynin çok önemli bir işlevidir ve değişik beyin bölgelerinin koordine çalışması ile oluşur. Sadece unutkanlık için değil, beynin genel olarak sağlıklı olması için bazı beslenme önerileri önemlidir. Unutkanlık ve hafıza çayı tarifi: Unutkanlık için bitki çayı tarifi...
tiroid hormonu bozuklukları, kaygı bozuklukları, ağır depresyon, sinir sistemini etkileyen hastalıklar, folik asit eksiklikleri, vitamin ve mineral eksikliği, hafızayı etkileyebilecek travmalar, beyindeki herhangi bir tümör de unutkanlık hastalığına neden olabilir.
Unutkanlık Ve Hafıza Çayı Tarifi İçin Malzemeler
- Ginkgo biloba çayı
- Sıcak su
- İstersen tatlandırmak için bal veya şeker
Unutkanlık Ve Hafıza Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?
Bardağa kaynamış sıcak suyu koyalım, üzerine 1 poşet çay koyalım, tüm poşet çaylarda ve bitki çaylarında önce suyunu koyup üzerine poşet çayı veya bitkiyi koymak gerekiyor, bunu unutmayalım, hiçbir zaman çayın üzerine suyu dökmeyin, bu şekilde 5 dk demlenir isteyen tatlandırarak içebilir.
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