Unutkanlık nasıl tedavi edilir?

Unutkanlık ilerleyen yaşlarda başlaması durumunda, yaşlanma nedeni ile bunama şüphesi ile nöroloğa başvurulması gerekir. 40-50 yaş öncesi günlük hayatı etkileyen unutkanlıkların depresyon belirtisi olma ihtimali vardır.

Bu vakalarda unutkanlıkla birlikte moralsizlik, isteksizlik ve keyifsizlik gibi belirtiler de olmaktadır. Bu gibi durumlarda psikiyatri uzmanına danışmak gerekir.

Unutkanlık trafik kazası, menenjit ve kafa travması nedeniyle de olabilir. Unutkanlık başka belirtiler ile baş gösterir.

Tramvatik olaylara bağlı unutkanlıklar psikolojik hastalıklar kategorisine girmektedir. Bu gibi durumlarda tanı konması için tedavi gören kişinin hikayesi bilinmelidir. Tramvaya bağlı unutkanlıklarda bu durumu psikolojik olarak yorumlamak yanlış olur.

Unutkanlığın kalıcı ve ciddi sonuçlar doğurması nöropsikolojik değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Depresyon nedeni ile oluşan unutkanlıkların terapi ve ilaç ile tedavi edilmesi gerekir.

Bazı durumlarda uykusuzluk nedeni ile konsantrasyon bozukluğu oluşur ve unutkanlık baş gösterir. Kişinin günlük hayatı etkileniyorsa erken müdahalede yarar vardır.

HAFIZAYI GÜÇLENDİREN YÖNTEMLER:

Bol su tüketmek ve düzenli ve sağlıklı beslenmek

Uzun süre açlığa neden olan bazı diyetlerden uzak durmak.

Spor ve egzersiz yapmak

Bulmaca çözmek

İnsan ilişkilerini kuvvetlendirmek

Sosyal aktivitelere yönlenmek.

Uğraş edinmek.

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