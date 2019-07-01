Unutkanlık için hangi doktora gidilir?

Unutkanlık neden olur? Yoğun hayat temposu, stres, yanlış beslenme sonucunda günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de unutkanlık. Unutkanlık dünya genelinde daha çok kadınlarda görülen unutkanlık tıp dilinde Haşimoto hastalığının sinsice ilerliyor. Unutkanlık için hangi bölümden randevu alınır, çoçuklarda dikkat dağınıklığı için hangi doktora gitmeliyim, unutkanlık hangi hastalığın belirtisidir, unutkanlık için doktor tavsiyesi, Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı için hangi doktora gitmeliyim?

Gündelik hayatımızda belli bir orandaki unutkanlığı hepimiz normal karşılarız, cep telefonunu evde bırakmak, aygazda yemeği unutmak, dün ne yediğini unutmak can sıkısı ve sinir bozucu olabilir. Unutkanlığın, “bazı eşyaların yerlerini anlık olarak hatırlayamama” gibi bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı, unutkanlığın kendini belli ettiği 4 hafıza problemini şöyle sıraladı:

- Çok iyi bilinen bir adresi hatırlayamama.

- Yön ve zaman algısının kaybolması.

- Aynı soruyu ve konuyu tekrar tekrar sorma.

- Kişileri hatırlayamama.

B12 eksikliği de unutkanlığa neden oluyor

Bir başka unutkanlık sebebi B12 vitamini eksikliğidir. B12 vitamini eksikliği, toplumda en sık bilinen ve popülerleşmiş unutkanlık sebeplerinden biridir. Çünkü kişi depresyonu ve demansı kendine yakıştıramaz ama B12 eksikliğini kolayca yakıştırır. Bir vitamin aldığında durumunun düzeleceğini düşünmek daha kolay gelir.

Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı için hangi doktora gitmeliyim

Hastaneye hafıza kaybı ya da unutkanlık gibi hastalıklar nedeniyle gidildiği zaman, nöroloji bölümüne müracaat edilmelidir. Bu nedenler şayet psikolojik faktörlerden dolayı meydana geldiği takdirde, psikiyatri bölümü ile nöroloji bölümü müşterek olarak çalışabilecek ya da sadece psikiyatri departmanı probleme çözüm bulmaya çalışacaktır. Bunun dışında diğer psikiyatrik hastalıklarda da unutkanlık görülebilir.

Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor