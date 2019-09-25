Unutkanlık için hangi bölümden randevu alınır?
Unutkanlık kişilerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir sorundur. Siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız; en kısa zamanda bir uzmana danışmalısınız. İşte, merak ettiğiniz “Unutkanlık için hangi bölümden randevu alınır?” sorusunun cevabı…25 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
Unutkanlık kişilerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir sorundur. Siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız; en kısa zamanda bir uzmana danışmalısınız. İşte, merak ettiğiniz “Unutkanlık için hangi bölümden randevu alınır?” sorusunun cevabı…
Unutkanlık günlük hayatımızda sık sık yaşadığımız sorunlardan biridir. Kimi zaman uykusuzluk kimi zaman ise yoğun çalışma temposu uykusuzluğu tetikler. Telefonu evde unutmak ya da ocakta yemek unutmak çok büyütülebilecek hafıza sorunları olarak nitelendirilmiyor. Uzmanlar unutkanlık sorunundan söz etmek için çok net bazı anların yaşanması gerektiğini vurguluyor.
İşte, en kısa zamanda unutkanlığınız için doktora başvurmanızı gerektiren durumlar;
- Yön ve zaman algısının kaybolması
- Kişileri anımsayamama
- Çok iyi bildiğiniz bir adresi hatırlayamama
- Aynı soruyu ya da konuyu tekrar tekrar sorma
- Konuşurken sık kullanılan kelimeleri unutmak
- Eşyaları yanlış yerlere bırakmak
- Yolda yürürken ya da araç kullanırken kaybolmak
Unutkanlık neden yaşanır?
Alzheimer
B12 eksikliği
Folik asit ve bazı vitaminlerin eksikliği
Damar tıkanıklığı
Böbrek hastalığı
Kalp hastalığı
Karaciğer hastalığı
Parkinson
Sinir sistemi hastalığı
Unutkanlık için hangi bölümden randevu alınır?
Unutkanlık sorunu yaşam kalitenizi olumsuz etkiliyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmalısınız. Bunun için hastanelerin ‘nöroloji’ servisinden randevu almanız gerekiyor.
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