Unutkanlık kişilerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir sorundur. Siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız; en kısa zamanda bir uzmana danışmalısınız. İşte, merak ettiğiniz “Unutkanlık için hangi bölümden randevu alınır?” sorusunun cevabı…

Unutkanlık günlük hayatımızda sık sık yaşadığımız sorunlardan biridir. Kimi zaman uykusuzluk kimi zaman ise yoğun çalışma temposu uykusuzluğu tetikler. Telefonu evde unutmak ya da ocakta yemek unutmak çok büyütülebilecek hafıza sorunları olarak nitelendirilmiyor. Uzmanlar unutkanlık sorunundan söz etmek için çok net bazı anların yaşanması gerektiğini vurguluyor.

İşte, en kısa zamanda unutkanlığınız için doktora başvurmanızı gerektiren durumlar;

Yön ve zaman algısının kaybolması

Kişileri anımsayamama

Çok iyi bildiğiniz bir adresi hatırlayamama

Aynı soruyu ya da konuyu tekrar tekrar sorma

Konuşurken sık kullanılan kelimeleri unutmak

Eşyaları yanlış yerlere bırakmak

Yolda yürürken ya da araç kullanırken kaybolmak

Unutkanlık neden yaşanır?

Alzheimer

B12 eksikliği

Folik asit ve bazı vitaminlerin eksikliği

Damar tıkanıklığı

Böbrek hastalığı

Kalp hastalığı

Karaciğer hastalığı

Parkinson

Sinir sistemi hastalığı

Unutkanlık için hangi bölümden randevu alınır?

Unutkanlık sorunu yaşam kalitenizi olumsuz etkiliyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmalısınız. Bunun için hastanelerin ‘nöroloji’ servisinden randevu almanız gerekiyor.