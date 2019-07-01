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Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

Dünya genelinde daha çok kadınlarda görülen Haşimoto hastalığının sinsice ilerleyebildiğini belirten Dr. Selim Kum, “Belirtiler tiroid hormonlarının seviyesine göre değişebiliyor. Kilo alma, sürekli yorgun hissetme, cilt kuruluğu, kavgacı ruh hali, vücut ağrıları ve unutkanlık gibi şikâyetler olabilir” dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:40
Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

Haşimoto hastalığı veya tıptaki adıyla Hashimoto tiroiditinin tiroidhormon eksikliği nedeniyle şikayetler oluşturan hormonal bir hastalık olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum, "Haşimoto hastalığı tiroid bezinin otoimmun bir hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber tetikleyici bir sebepten dolayı (viral hastalıklar, stres, otoimmun diğer hastalıklar gibi…) bağışıklık sisteminin bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi vücuda zarar veren antikorları tiroit bezine yönlendirerek yok etmeye çalışması ile ortaya çıkar” diye konuştu.

Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

Özellikle ilk dönemlerde hızlı çalışması durumunda terleme, çarpıntı, sıcak basması, sinirlilik, uykusuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabilirken, yavaş çalışması sonucu, ödem, cilt kuruluğu, kabızlık, uyku hali, unutkanlık gibi sonuçlar doğurabilir. Fakat buna rağmen hastaların çoğunluğu belirti vermez ve yapılan kontroller sırasında tesadüfen rastlanır ve teşhis edilir. Haşimoto otoimmün tiroid hastalıklarından sadece bir tanesidir. Fakat son yıllarda diyabet gibi tüm dünyada çok hızlı bir yaygınlaşma söz konusudur. Haşimoto hastalığı, iyot eksikliği olan kişilerde ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Östrojen ve genetik yatkınlık risk faktörleri arasındadır. Genç-orta yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilir.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:40
  1. Haşimoto hastalığı
  2. stres
  3. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum
  4. tiroid
  5. hormon
  6. sağlık
  7. Östrojen
  8. genetik yatkınlık
  9. çarpıntı
  10. terleme
  11. sıcak basması
  12. sinirlilik

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