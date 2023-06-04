Unutkanlığa doğal çözüm: Hepsinden bir tutam meğer öyle bir faydası varmış ki! Akşam yemeği ve kahvaltıya tüketin!

Unutkanlığın Sebepleri Nelerdir?

-Vitamin eksiklikleri

-Alkol ve madde bağımlılığı

-Uyku bozukluğu

-Beslenme eksikliği

-İlaçların yan etkileri

-Aşırı stres, depresyon

-Denge bozuklukları

-Kanser tedavileri

-Enfeksiyon

-Beyin tümörü

Unutkanlığın Tedavi Yöntemleri

*Mutlaka hafta da 1 defa balık tüketilmelidir.

*Eğer b12 den kaynaklanıyor ise B12 eksiliğinin giderilmesi gerekir. Bunun için düzenli olarak B12 vitamini alınmalıdır.

*Yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi hayvanlar ürünlerinde tüketimi artırılmalıdır.

*Kuruyemiş özellikle günlük 1 tane de ceviz tüketilmelidir.

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*Bal, portakal, soğan, sarımsak, da beyin için faydalı besinlerdendir.

*Sirke tarifi; 1 fincan yeşil kahve, 1 fincan biberiye, 3 adet elma, 1 fincan yeşil çay, 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu, 4 litre su, 1 fincan da sirke. Bu karışımı cam bir kavanoza koyun ve ağzı kapalı şekilde 20 gün bekletin. Sirke olduktan sonra yetişkinler 1 yemek kaşığı çocuklar 1 çay kaşığı tüketmelidir. 3 öğün alınmalıdır.

*Akşam yatmadan önce 1 bardak taze sıkılmış havuç suyu tüketilmelidir.

1 demet maydanoz, 2 adet havuç, 2 adet kivi, yarım demet nane, 2 adet limon, 1 adet maden suyu, 1 su bardağı da su. Bütün malzemeleri rondoya atarak tamamen parçalanmalıdır. Bu karşımı da 24 saat içerisinde içilmelidir. Hafta da 1 defa yapılması yeterlidir.

*Balık yağı da unutkanlık için çok faydalıdır. Omega-3 bakımından zengin olduğu için unutkanlığı da geçirmektedir.

*Kahve de düzenli olarak tüketildiği zaman unutkanlığa karşı iyi gelmektedir. Her gün 1 tane Türk kahvesi tüketilmesi yeterlidir.

*Kakule bir çeşit kahve çekirdeğidir. Yine unutkanlığa karşı da iyi gelmektedir.

*Biberiye yağı koklamakta hafızanın gelişmesini de sağlamaktadır.

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