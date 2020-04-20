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Kadın - Aile

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Unsuz sütlü domates çorbası tarifiyle sağlıklı bir çorba içmiş olacaksınız. Birçok kişi domates çorbasına patates ya da un katarak yoğunlaştırır fakat unsuz ve patatessiz domates çorbası yapmak isteyenler bu tarife zor ulaşıyor. Peki ama unsuz ve patatessiz domates çorbası nasıl yapılır? İşte sizler için birebir ölçülerle derlediğimiz unsuz sütlü domates çorbası tarifi ve yapım aşamaları...

2020-04-20 15:51:00 -
Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Unsuz domates çorbası tarifi, birçok kişinin kurtarıcı tarifidir. Dilerseniz bu çorbaya bir parça krema veya tereyağı ekleyerek kıvamını artırabilirsiniz. Fakat bu tariflede yeterince kıvamlı bir çorba elde edeceksiniz. 

Sütlü bu çorbayı, suyun miktarını artırarak sütsüz yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 3 adet orta boy domates
  • 1 adet orta boy kapya biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 çay bardağı süt
  • Tuz, kimyon, karabiber
  • Kaşar peyniri

Domatesin kabuğunu soyup küpler halinde doğrayın. Aynı şekilde kapya biberleride doğrayın. 

Bir tencereye alıp, içerisine tereyağını ilave edin. Bir süre bu şekilde kavurun. Sebzeler kendini saldıktan sonra içerisine suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra, karıştırarak sütünü ilave edin. 

Bir taşım kaynatın ve baharatlarını ilave edip ocaktan alın.

Kaşar peyniriyle servis edin.

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