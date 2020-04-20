Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Unsuz domates çorbası tarifi, birçok kişinin kurtarıcı tarifidir. Dilerseniz bu çorbaya bir parça krema veya tereyağı ekleyerek kıvamını artırabilirsiniz. Fakat bu tariflede yeterince kıvamlı bir çorba elde edeceksiniz.

Sütlü bu çorbayı, suyun miktarını artırarak sütsüz yapabilirsiniz.

Malzemeler

3 adet orta boy domates

1 adet orta boy kapya biber

1 yemek kaşığı tereyağ

1 çay bardağı süt

Tuz, kimyon, karabiber

Kaşar peyniri

Domatesin kabuğunu soyup küpler halinde doğrayın. Aynı şekilde kapya biberleride doğrayın.

Bir tencereye alıp, içerisine tereyağını ilave edin. Bir süre bu şekilde kavurun. Sebzeler kendini saldıktan sonra içerisine suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra, karıştırarak sütünü ilave edin.

Bir taşım kaynatın ve baharatlarını ilave edip ocaktan alın.

Kaşar peyniriyle servis edin.

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