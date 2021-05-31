Unsuz şekersiz atıştırmalık tarifi | Şekersiz kolay atıştırmalık nasıl yapılır?
Kolay ev yapımı şekersiz atıştırmalık tarifi | Tatlı krizlerinizi saniyesinde durduracak içinde un ve şeker olmayan leziz atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Peki, unsuz atıştırmalık için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü kuru meyveli atıştırmalık tarifi
Zaman zaman hepimiz tatlı krizleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Böyle anlarda çok fazla kalori almak istemiyorsanız leziz atıştırmalık toplar hazırlayabilirsiniz. İşte, unsuz şekersiz atıştırmalık tarifleri…
Unsuz şekersiz atıştırmalık tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı kuru üzüm
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 adet portakalın kabuğu
- Kakao, susam, hindistan cevizi
Şekersiz kolay atıştırmalık nasıl yapılır?
Kuru üzüm ve cevizi rondodan geçirin.
Karışımı bir kaseye alın. Karışıma bal ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
Küçük kaselere ayrı ayrı kakao, susam, Hindistan cevizi boşaltın.
Karışımdan parça koparın ve yuvarlayın.
Minik tatlı topların her birini kakao, susam ve Hindistan cevizine ayrı ayrı bulayın.
Tatlınızı buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.