“Yüzümüzü Batı’ya çevirmeliyiz” diyen laikçiler buna ne diyecek! Almanya'dan bomba ‘yanıldık’ itirafı!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Aachen'da eski İtalya Başbakanı ve Avrupa Merkez Başkanı ye Şarlman Ödülü'nün verildiği törende yaptığı konuşmada, "Bugün Avrupa'nın geleceği, benim daha önce hiç yaşamadığım kadar zorlu görünüyor. Birliğin üzerine kurulduğu neredeyse her ilke bugün baskı altında" ifadelerini kullandı.

Avrupa-Batı fikirlerinin gücünün, tüm dünyayı sihirli bir elin dokunuşuyla özgürlük ve barış krallığına dönüştüreceğine çok fazla güvendiklerini dile getiren Merz, bu konuda yanıldıkları itirafında bulundu.

Merz, Avrupa'nın yeni dünya düzenini, keyfilik ve güçlünün hakkı yerine norm ve kuralların geçerli olacağı şekilde şekillendirme şansına sahip olduğunu kaydetti.

Avrupa’nın artık haftalık krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Merz, bu nedenle Avrupa'nın net bir rota izlemesi, soğukkanlılığını koruması ve kendi çıkarlarını daha bir özgüvenle tanımlaması gerektiğine işaret etti.

AVRUPA SONUNDA BUNU ANLADI

Bu çıkarları korumak için gerektiğinde mücadele etmeye hazır olmalarını gerektiğinin altını çizen Alman Şansölye, "Çıkarlarını savunamayan bir Avrupa, uzun vadede değerlerini koruyamaz. Avrupa bugün kendini savunmak zorundadır. Avrupa bunu anlamıştır. Avrupa uyanmıştır. Avrupa, ekonomik ve güvenlik politikası açısından güçlenmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Avrupalılar olarak kendi adlarına kimin konuşacağına kendilerinin karar vereceğini vurgulayan Merz, "Başka hiç kimse değil. Avrupa sadece güvenlik politikası açısından değil, ekonomik açıdan da kesinlikle güç araçlarına sahiptir. Başkaları da bize bağımlıdır, sadece biz onlara değil." şeklinde konuştu. Merz, değişen bir dünyada Avrupa'yı bağımsız bir güç olarak sağlamlaştırmak için AB bütçesinin “temelden modernize edilmesi” gerektiğini sözlerine ekledi.