Unsuz mücver nasıl yapılır? Unsuz mücver tarifi

Kabağın yakışmadığı yemek yok gibi... Her yemeğe yakışan kabağın dolması ise ayrı lezzetli olur. Ancak dolma yaparken kabaktan artanları değerlendirmek son derece önemlidir. Dolmadan artan kabakları mücver yaparak değerlendirebilirsiniz. Hem lezzetli hem de hafif bir mücver tarifi arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Unsuz mücver nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…