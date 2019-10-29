Unsuz mücver nasıl yapılır? Unsuz mücver tarifi
Kabağın yakışmadığı yemek yok gibi... Her yemeğe yakışan kabağın dolması ise ayrı lezzetli olur. Ancak dolma yaparken kabaktan artanları değerlendirmek son derece önemlidir. Dolmadan artan kabakları mücver yaparak değerlendirebilirsiniz. Hem lezzetli hem de hafif bir mücver tarifi arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Unsuz mücver nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Kabağın yakışmadığı yemek yok gibi... Her yemeğe yakışan kabağın dolması ise ayrı lezzetli olur. Ancak dolma yaparken kabaktan artanları değerlendirmek son derece önemlidir. Dolmadan artan kabakları mücver yaparak değerlendirebilirsiniz. Hem lezzetli hem de hafif bir mücver tarifi arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Unsuz mücver nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Unsuz mücver tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
2 adet kabak
Yarım su bardağı beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1-2 dal taze soğan
2 yemek kaşığı keten tohumu
Baharat
Tuz
İşe kabakları soyup rendeleyip başlıyoruz.
Rendelenen kabakların suyunu güzelce elimizle sıkıyoruz.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz.
Ardından yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine karışımı boşaltıyoruz.
200 derecelik fırında kabakların üzeri kızara kadar pişiriyoruz.
Servis aşamasında tabağınızı yoğurt ve taze nane ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.