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Kadın - Aile

Unsuz mücver nasıl yapılır? Unsuz mücver tarifi

Kabağın yakışmadığı yemek yok gibi... Her yemeğe yakışan kabağın dolması ise ayrı lezzetli olur. Ancak dolma yaparken kabaktan artanları değerlendirmek son derece önemlidir. Dolmadan artan kabakları mücver yaparak değerlendirebilirsiniz. Hem lezzetli hem de hafif bir mücver tarifi arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Unsuz mücver nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

2019-10-29 20:06:00 -
Unsuz mücver nasıl yapılır? Unsuz mücver tarifi

Kabağın yakışmadığı yemek yok gibi... Her yemeğe yakışan kabağın dolması ise ayrı lezzetli olur. Ancak dolma yaparken kabaktan artanları değerlendirmek son derece önemlidir. Dolmadan artan kabakları mücver yaparak değerlendirebilirsiniz. Hem lezzetli hem de hafif bir mücver tarifi arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Unsuz mücver nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…


Unsuz mücver tarifi


Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
    2 adet kabak
    Yarım su bardağı beyaz peynir
    Yarım demet maydanoz
    Yarım demet dereotu
    1-2 dal taze soğan
    2 yemek kaşığı keten tohumu
    Baharat
    Tuz


İşe kabakları soyup rendeleyip başlıyoruz.

Rendelenen kabakların suyunu güzelce elimizle sıkıyoruz.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz.

Ardından yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine karışımı boşaltıyoruz.

200 derecelik fırında kabakların üzeri kızara kadar pişiriyoruz.

Servis aşamasında tabağınızı yoğurt ve taze nane ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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