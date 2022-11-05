Ünsal Ban'la ilgili flaş gelişme
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası tutuklanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban için istenen ceza belli oldu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası tutuklanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban için istenen ceza belli oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında, eşine ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamladı. Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Sedat Peker hakkında ise ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.