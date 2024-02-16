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Gündem UNRWA'dan Filistin raporu! 'Sağşık tesislerinin yüzde 84'ü etkilendi'
Gündem

UNRWA'dan Filistin raporu! 'Sağşık tesislerinin yüzde 84'ü etkilendi'

Yeniakit Publisher
2024-02-16 02:30:00 - 2024-02-16 02:35:54
UNRWA'dan Filistin raporu! 'Sağşık tesislerinin yüzde 84'ü etkilendi'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), siyonist İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarında sağlık tesislerinin yüzde 84'ünün zarar gördüğünü açıkladı.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 132 gündür aralıksız sürüyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi’nde neden olduğu yıkıma ait yeni bir açıklamada bulundu.

'Hiçbir yer güvenli değil'

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Filistin topraklarındaki sağlık tesislerinin yüzde 84'ünün bombardımandan etkilendiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in saldırılarında; evler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivil altyapının yüzden 70'inde fazlası yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi. Hiçbir yer güvenli değil.

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