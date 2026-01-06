Ünlülerin uyuşturucu rezaletinde son perde
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tims&B CEO’su Timur Savcı’nın saç örneğinde kokain bulgusuna rastlandığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Tims&B CEO'su ve yapımcı Timur Savcı, Aralık 2025'te gözaltına alınmıştı.
İfadesi ardından serbest bırakılan Savcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda Savcı'dan alınan kan ve saç örneklerinin sonucu çıktı.
Yapılan analizler sonucunda, Timur Savcı'nın saç örneğinde kokain tespit edildiği öğrenildi.
