Gündem Ünlülerin uyuşturucu rezaletinde son perde
Gündem

Ünlülerin uyuşturucu rezaletinde son perde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlülerin uyuşturucu rezaletinde son perde

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tims&B CEO’su Timur Savcı’nın saç örneğinde kokain bulgusuna rastlandığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Tims&B CEO'su ve yapımcı Timur Savcı, Aralık 2025'te gözaltına alınmıştı.

İfadesi ardından serbest bırakılan Savcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda Savcı'dan alınan kan ve saç örneklerinin sonucu çıktı.

Yapılan analizler sonucunda, Timur Savcı'nın saç örneğinde kokain tespit edildiği öğrenildi.

1
Yorumlar

Bunlar

Türkiyenin yüz karaları... Ortadoğu yangın yeri savaş kapıya dayanmış fuhuşçu uyuşturucu bağımlısı şımarıklar çıktı bide.

Öğrenci

 Azgınlar haramzadeler yüzünden yağmur bile yağmıyor kuruttular canım ülkemizi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
