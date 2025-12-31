  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!
Yerel

Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

İstanbul merkezli dev uyuşturucu operasyonunda taşlar yerinden oynadı. Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı ABD dönüşü havaalanında gözaltına alınırken; aralarında Miss Turkey birincisi Buse İskenderoğlu ve iş insanı Baran Süzer’in de bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında operasyonun rengi değişti. Uzun süredir Amerika’da bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’na ayak basar basmaz polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEMİYET VE MAGAZİN DÜNYASI CEZAEVİNDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında tescilli güzel Buse İskenderoğlu ve ünlü işletmecilerin de bulunduğu 12 isim, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" suçlamalarıyla tutuklandı. Şevval Şahin ve Kasım Garipoğlu gibi isimler hakkında ise yakalama kararları halen geçerliliğini koruyor.

KOKAİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ifade veren ve örnek sunan isimlerden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Saran'ın saç örneklerinde yapılan kokain testi pozitif sonuç verirken; kan, idrar ve tırnak örneklerinin negatif olduğu belirlendi. Daha önce gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Bilic gibi isimler ise test örneklerinin ardından serbest bırakılmıştı.

GİZLİ BÖLMELİ MEKANLARA BASKIN

Narkotik ekipleri sadece şahısları değil, uyuşturucu trafiğinin döndüğü iddia edilen 34 ayrı eğlence mekanı ve restoranı da bastı. Bazı popüler mekanlarda uyuşturucu kullanımı için özel tasarlanmış gizli bölmeler tespit edildi. Sercan Yaşar'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadelerle derinleşen soruşturmada, narko-terör ve fuhşa aracılık suçlamaları da dosyadaki yerini aldı.

 

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş
Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Gündem

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…
Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…

Gündem

Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı
Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Gündem

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...

Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23