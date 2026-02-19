  • İSTANBUL
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürlek ile Çiftçi'yi Ankara'da ayrı ayrı kabul etti.

Kabullere ilişkin açıklama yapılmadı.

Görüşmelere ilişkin iki fotoğraf yayınlandı.

 

Atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ve Resmi Gazete'de yayımlasıyla gerçekleştirilmiş, Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, TBMM'deki olaylı yemin törenlerinin ardından yeni görevlerine başladı. Söz konusu törende CHP'liler, bakanlara yemin ettirmemek için vandallık yapıp saldırı gerçekleştirmişlerdi.

