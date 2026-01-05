  • İSTANBUL
Ünlüler uyuşturucu batağında! Kızılcık Şerbeti operasyonunda yeni gelişme

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'Kızılcık Şerbeti' dizisi başrol oyuncularından Doğukan Güngör ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Oyuncu Doğukan Güngör, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

 

Haklarında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', ' bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ında bulunduğu 23 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

MENAJER HALUK ŞENTÜRK GÖZALTINA ALINDI

Birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlamalarıyla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

 

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ise ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

