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Ünlü yatırımcıdan Türkiye yorumu: Çok ilginç bir pozisyonda

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, zayıf para birimi ve borsası ile Türkiye’nin 'çok, çok ilginç bir pozisyonda' olduğunu belirterek, "Türkiye bizim izlemek istediğimiz bir yer" ifadesini kullandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00
Ünlü yatırımcıdan Türkiye yorumu: Çok ilginç bir pozisyonda

Gelişen piyasalar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı Mark Mobius, piyasalar için yeni değerlendirmelerde bulundu. 81 yaşındaki piyasa gurusu Mobius, yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda dip değer seviyelerine baktıklarını Çin de ise birçok sorunun olduğunu kaydetti.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜK'

Bloomberg'e konuşan Mobius, Türkiye’nin "çok, çok ilginç bir pozisyonda" olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin büyük olduğunu, çok iyi Türk şirketler olduğunu belirten Mobius "İlerleyen süreçte bazı yükümlülükler ve sorunlar olabilir ama Türkiye bizim izlemek istediğimiz bir yer" dedi.

'ÇİN BORSASINDAKİ DÜŞÜŞ SÜREBİLİR'

Ticaret savaşı endişesi, borçluluk ve teknoloji şirketlerinin etkileri ile Çin borsasında düşüşün da daha sürebileceğini söyleyen Mobius, gelişmekte olan ülke borsalarında yüzde 30 düşüş beklediklerini belirterek, şu ana kadar halihazırda yaklaşık yüzde 20 düşüş gerçekleştiğine işaret etti.

Mobius, bir süre devam edecek düşüşün ardından gelişen ülke piyasalarında bir toparlanma görüleceğini ancak Çin’deki sorunun sürmesini beklediğini kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00
  1. Mark Mobius

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