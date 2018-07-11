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Ünlü yatırımcıdan flaş Türkiye mesajı!

Ünlü yatırımcı Mobius, Türkiye'nin ticaret savaşından fayda sağlayabileceğini ifade etti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:46
Ünlü yatırımcıdan flaş Türkiye mesajı!

Gelişen piyasalar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı Mark Mobius, Türkiye için değerlendirmelerde bulundu.

81 yaşındaki piyasa gurusu Mobius, Türkiye ve Brezilya’nın değer kaybeden para birimleri sayesinde ticaret savaşlarından avantajlı çıkabileceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Mobius , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin döviz cinsi borç problemine çözüm getirmesi gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca Mobius, ticaret savaşları üzerine "ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı son derece kritik. Daha kötüye gidebilir. Anlaşmazlık artarsa en çok kaybeden Çin olacak" yorumu yaptı.

Öte yandan Mobius'un son değerlendirmeleri gelişen ülkeler için pek parlak bir resim çizmedi. Gelişen ülkelerdeki fiyatlamalar için dip seviyelere gelindiğini söylemenin zor olduğunu belirten Mobius, ek yüzde 10 düşüşün mümkün olduğunu belirtti.

Mark Mobius, Franklin Templeton Investments’ten ayrıldıktan sonra emeklilikten vazgeçerek Mobius Capital Partners'ı kurdu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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