Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

Mahmut Tuncer önceki gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalbinde kalınlaşma olduğu tespit edilen şarkıcı, kontrollerin ardından taburcu edildi.

59 yaşındaki usta sanatçı önceki akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer, gece tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Mahmut Tuncer'in eşinden açıklama

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirterek "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" ifadelerini kullandı.