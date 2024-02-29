Ünlü Türk dev şirketi satıldı! Yeni dönemde o şirketin kadrosuna dahil oldu!

Türk ilaç ve sağlık sektörü son yıllarda yerli ve yabancı şirketlerin satın almalarına sahne oluyor. Koç Holding, Eczacıbaşı Grubu, Sabancı Holding’in yatırımlarını artırdığı, Alman ve Belçikalı devlerin satın alma ilgisinin yoğunlaştığı Türk sağlık sektöründe bir şirket daha el değiştiriyor.

Türkiye’nin son yıllarda en hızlı büyüyen ilaç üreticilerinden biri olan World Medicine İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kalender ve Azerbaycanlı ortağı Orkhan Aliyev, Rompharm İlaç’ın tamamını satın alıyor.

Anlaşma sağlanırsa iki ortak, Tekirdağ merkezli Rompharm’ın yüzde 100’lük hissesini devralacak. 2004 yılında Romanya’da üretime başlayan Rompharm, Türkiye’ye 2015 yılında adım attı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde steril enjeksiyonluk çözelti ve steril göz damlası formundaki beşeri tıbbi ürünler üreten şirketin bu tesisindeki üretim kapasitesi ise yılda 130 milyon adet.

İstanbul ve Çerkezköy’de üretim yapıyor

Rompharm’ı satın alan Ruşen Kalender’in şirketi World Medicine ise 2011 yılında kuruldu. 50’den fazla ülkeye ihracat yapan World Medicine, genel olarak oftalmoloji, nöroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji, gastroenteroloji, üroloji, göğüs hastalıkları, vb. tıbbi alanlarda 450’den fazla farmakolojik ürünü içeren geniş bir üretim portföyüne sahip. İstanbul’daki merkezinde Ar-Ge laboratuvarı da bulunan şirketin 2015 yılında açılan üretim tesisi ise 12 bin 800 metrekarelik alana sahip.

1,3 milyar kutu ilaç üretim kapasitesine sahip

Bu tesiste enterik kaplı tablet, soft ve sert kapsül, şişelenmiş oral kullanım için kuru toz, saşe, solüsyon, oral sıvı formlar, nazal sprey, steril göz damlası, kulak damlası, anti-astım aerosol inhaler formu, anti-astmatik inhalasyon mikro doz, jel, krem, merhemler ve süpozituvar formları gibi ilaçların yıllık 60 milyon kutuyu aşan üretimi var.

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Şirktin en büyük üretim tesisi ise 50 bin metrekarelik alanıyla Çerkezköy’de bulunuyor. 2020’de üretime geçen bu tesis ise yıllık 1,3 milyar kutu ilaç üretim kapasitesine sahip. Romanya’da 2017 yılında 6 bin 600 metrekarelik fabrikayı kurarak ilk yurtdışı üretimini başlatan şirket, 2018 yılında ise Cezayir’deki ilk Türk ilaç yatırımını yaptı. Cezayir’in Oran kentinde 4 bin 700 metrekarelik bu tesiste katı ve sıvı dozaj formlarının üretimi yapılıyor.

2022 yılında İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) “İhracatın Yıldızları” 2022 araştırmasında bir kez daha en çok ilaç ihracatı yapan şirketi unvanını alan World Medicine, aynı yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda 305’inci sırada, 2023 yılında ise 246’ıncı sırada yer aldı. Şirket geçen yıl ayrıca Fortune Türkiye 500 listesinde de 22 basamak birden atlayarak 458’inci sıraya yükseldi.