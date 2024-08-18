Ünlü tekstil firması 50 milyon dolarlık borca batıp iflas etti!

Küresel ekonomik krizin, en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD’de, 50 yıllık köklü giyim markası The M Den iflas başvurusu gerçekleştirdi. Şirketin sahibi olan Scott Hirth, ABD 11. Bölüm Mahkemesine başvurarak iflas sürecini resmen başlattığını duyurdu. Hirth’e ait Heritage Collegiate Apparel, The M Den’in potansiyel satışı kapsamında iflas başvurusunu 16 Ağustos’ta açıkladı.

Michigan Üniversitesi atletizm bölümünün resmi ürün perakendecisinin iflas haberi, yasal anlaşmalar, mağaza kapatmaları ve diğer mali sorunların kamuoyuna açıklanmasının ardından gündeme geldi. Scott Hirth, konuya dair yaptığı açıklamada, “Satışın hızla sonuçlanmasını ve çok yakında duyurulmasını umuyoruz. Siz sadık müşterilerimize, bu yaklaşık 50 yıl boyunca verdiğiniz tüm destek için teşekkür ediyoruz ve size ve Üniversiteye hizmet etmek bizim için ayrıcalıklı bir onur ve ayrıcalıktı.” ifadelerini kullandı.

50 MİLYON DOLAR BORÇ İÇİNDE

Michigan Doğu Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’nde dosyalanan belgelere göre, Heritage Collegiate Apparel Inc. şirketinin 50 milyon dolara kadar borcu bulunduğu bildirildi. İflas başvurusunda belirtilen en büyük teminatsız borç, Michigan Üniversitesi’nin atletizm bölümüne yapılan telif ödemelerine yönelik olup, bu miktar 9 milyon dolardan biraz daha az. Ayrıca, dosyalarda spor giyim devlerinden Nike’a olan yaklaşık 2,6 milyon dolarlık bir borç da yer alıyor.

Hirth’in şirketi, birden fazla tedarikçi ve alışveriş merkezinin bu yıl M Den’e hizmet veya kira ödememesi nedeniyle açtığı davalarla ilgili olarak, üç ayrı davada toplam 288.743 dolar ödemeyi kabul etti. Şirketin karşılaştığı hukuki süreçler, ülke genelinde devam eden davalar arasında yer alırken, Kansas’taki ABD Bölge Mahkemesi’nde açılan 4,2 milyon dolarlık bir dava da dikkat çekiyor.

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Ayrıca Michigan ürünleri, futbol takımının 2023 NCAA Ulusal Şampiyonası sonrasında iyi satarken, perakendeci için mali sorunlar arttı. (Sanayi Gazetesi)