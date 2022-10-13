Ünlü teknik adam Shevchenko gözlerine inanamadı!

Ülkesine destek amaçlı yardım toplayarak Ukrayna'ya giden Andriy Shevchenko, Kiev, Irpin ve Dnipro kentlerinde gördükleriyle dehşete kapıldı.

Son olarak Ukrayna Milli Takımı ve İtalya Serie A ekibi Genoa'da teknik direktörlük yapan Andriy Shevchenko, ülkesi Ukrayna'ya ziyarette bulundu.

Yetim çocuklarla görüştükten sonra bir hastaneye giden Andriy Shevchenko, gördüğü manzaralar karşısında gezisini yarım bırakmak zorunda kaldı.

Shevchenko: "Daha fazla dayanamadım"

Haber7'e göre yaşadığı şehri bu halde görünce çok etkilendiğini söyleyen Shevchenko, "Hastanenin çocuk koğuşlarına gittim ve korkunç yaralı küçük çocuklar gördüm, bombaların evlerine isabet edip kollarını, bacaklarını ve ailelerini nasıl aldığına dair hikayeler duydum. Dürüst olmak gerekirse, devam etmek istemedim çünkü daha fazla dayanamadım. Bu çok üzücüydü." dedi.

Yaşananların bir film olmadığını söyleyen efsane isim, “Bu bir savaş, kendi gözlerinizle görmeniz gereken bir şey. Bu bir film değil, gerçek hayat. Büyüdüğünüz yerlere geldiğinizde, roketler tarafından yok edildiklerini görmek çok üzücü. Bir zamanlar güzel ve binalarla dolu olan şehirler artık siyah ve cansız mekanlar” diyerek sözlerini tamamladı.

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