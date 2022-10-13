Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. maçında deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak. Peki Manuel Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?,

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunda temsil eden Sivasspor gruptaki 4. maçında deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşı karşı gelecek.

Sivasspor geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı Ballkani'ye 4-3 mağlup olmuştu. Kıran kırana geçen maçta son dakika golüyle rakibine yenilen Sivasspor rövanşı almak için sahaya çıkacak.

G grubunda bulunan 4 takımında ilk üç maç sonunda 4'er puanı bulunuyor. Averaj ile Ballkani grup lideri olurken temsilcimiz Sivasspor grupta 2. sırada yer alıyor.

Liderlik için sahaya çıkacak olan Rıza Çalımbay ve öğrencileri hafta sonu ligde Başakşehir'i yenerek moral depoladı.

Futbolseverler Ballkani - Sivasspor maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Ballkani - Sivasspor maçı 13 Ekim (bugün) saat 22.00'de Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak.Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber'in yöneteceği bu zorlu mücadele EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.