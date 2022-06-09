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Medya Ünlü spor yorumcusuna haciz şoku!
Medya

Ünlü spor yorumcusuna haciz şoku!

Bir dönem ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evliliğinden söz ettirmiş, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borçlarından dolayı başı belaya girdi! Borçları nedeniyle evinde haciz şoku yaşayan yorucumun lüks marka iki saatine el konuldu!

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:57:00 - 2022-06-09 11:57:22
Ünlü spor yorumcusuna haciz şoku!

Bir dönem ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evliliğinden söz ettirmiş, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borçlarından dolayı başı belaya girdi! Borçları nedeniyle evinde haciz şoku yaşayan yorucumun lüks marka iki saatine el konuldu!

Haciz kararı çıkarıldı!

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun ödemediği banka borcu nedeniyle başı derde girdi. Bankaya 180 bin TL borcu olduğu öğrenilen Kaya Çilingiroğlu hakkında haciz kararı çıkarıldı.

"Evde yokum.. "

Ancak Çilingiroğlu evde olmadığını belirtti. Bunun üzerine Çilingiroğlu’na kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletildi.

Anahtar, evin güvenliğinde var..

Kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletilen Çilingiroğlu cevap olarak, evin güvenliğinde anahtar olduğunu söyledi.

Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu’na ait Rolex marka iki saati aldı.

 

Toplam borcu 180 bin TL..

Ünlü spor yorumcusunun bankaya borcunun 180 bin TL oluğu öğrenildi.

Haciz şoku yaşayan Kaya Çilingiroğlu kimdir?

Kaya Çilingiroğlu, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. Çilingiroğlu ailesi Trabzon’un Sürmene ilçesinin, Muratlı köyündendir. Yavuz Sultan Selim zamanında, ona çilingirlik yapan bir ailenin halkası olmaları nedeni ile “Çilingiroğlu” soyadı da oradan gelmektedir.

 

Babası Hüseyin Kaya Çilingiroğlu İstanbul’da tanınmış bir cerrah doktorudur. Çilingiroğlu da zamanında tıp fakültesini kazanmış ama bitirememiştir. Akabinde spra yönelen ünlü yorumcu, Galatasaray Yüzme Şubesinde 8 yıl süreyle yüzücülük yapmıştır.

Beşiktaş JR Kongre üyesidir..

Türk Yüzme Millî Takımının kaptanlığı görevine kadar yükselmiştir. Ayrıca racquetball ve golf sporlarında da Türkiye şampiyonlukları bulunmaktadır. Çilingiroğlu, Beşiktaş JK kongre üyesidir.

3 evlilik, 2 çocuk..

Bugüne kadar Ayşem Saraçoğlu, ünlü sanatçı Hülya Avşar ve son olarak Feraye Tanyolaç ile üç evlilik yapan Çilingiroğlu'nun Zehra adında bir kızı ve Hüseyin Kaya adında bir oğlu vardır.

 

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