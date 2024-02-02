Ünlü sosyolog Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hayatını kaybetti

Ünlü sosyoloğun ölüm haberini, Kültür Ocağı Vakfı "Hocaların hocası Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hakk’a yürüdü. Cenazesi (bugün, 2 Şubat 2024 Cuma) ikindi namazını müteakip Eyüpsultan Camii’nden kaldırılacaktır. Merhum hocamıza Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz.” mesajı ile duyurdu....

Sosyolojide Miliiyetçi yöntem izleyen Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Erol Güngör ekolünde araştırmalar yapan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Türk sosyolojisi ve Türk sosyo-iktisadi konulu pek çok esere imza atmıştı. 12 Eylül'ün ardından MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılanan isimler arasında yer alan Prof. Türkdoğan, "çalışmalarından dolayı 1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 'Yılın Kültür Adamı' seçilmiş, 2022'de 'Türk Dünyası Turan Yazgan Ödülü' almıştı.



Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, ünlü sosyoloğun ölümüne dair mesajında şu ifadelere yer verdİ: "Ziya Gökalp ve Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu çizgisinde, Türk toplumunda milletleşme sürecinin tamamlanması ve Türk milleti için milli endişe ile gece - gündüz demeden çalışan, tarihi perspektif ve bütüncü yaklaşımla araştırma teknikleri kullanarak, çeşitli alanlarda teorik ve uygulamalı çok sayıda eser ve araştırmaya imzasını atan, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi'nden Türkiye'nin Ayyıldızları ödülünü alan, yaptığı hizmetlerle Milliyetçi Fikrin Ölmez ve Abide Şahsiyetleri arasında yerini alan, hocaların hocası, ünlü sosyolog Prof. Dr. Orhan Türkdoğan vefat etmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin, ruhu şad, mekânı Cennet olsun. Aile fertlerine, Türk ilim hayatına, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Cenazesi, Cenazesi, 02 Şubat 2024 Cuma günü, İkindi Namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nden kaldırılacaktır." açıklamasında bulundu.