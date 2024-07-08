Ünlü şirket: 46 milyon dolarlık sipariş aldı! Olay gelişme: Türkiye'ye yatırım kararı! ‘Start’ verildi
Kocaer Çelik, son 35 günde toplamda 46 milyon 314 bin 202 Amerikan doları tutarında çekil profil siparişi aldığını açıkladı.
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), yeni iş ilişkisine dair KAP'a bir bildirimde bulundu.
Türkiye'nin ünlü şirketlerinden olan Kocaer, son 35 günde katma değerli ürünlere yönelik toplamda 46 milyon 314 bin 202,827 Amerikan doları tutarında çelik profil siparişi aldığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 46.314.202,827 Amerikan doları tutarında çelik profil siparişi almıştır."
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