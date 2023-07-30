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Dünya Ünlü şarkıcıdan acı haber! Hayatını kaybetti
Dünya

Ünlü şarkıcıdan acı haber! Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-07-30 14:16:00 -
Ünlü şarkıcıdan acı haber! Hayatını kaybetti

Efsanevi müzik grubu Eagles'ın kurucu üyelerinden Randy Meisner’dan acı haber geldi. “Hotel California” şarkısıyla kulaklamızın pasını silen ünlü şarkıcı 77 yaşında hayatını kaybetti.

Efsanevi müzik grubu Eagles'ın kurucu üyelerinden Randy Meisner’dan acı haber geldi. “Hotel California” şarkısıyla kulaklamızın pasını silen ünlü şarkıcı 77 yaşında hayatını kaybetti.

ABD rock müzik grubu Eagles’in basçısı ve kurucu üyesi Randy Meisner, 77 yaşında öldü.

Ünlü müzik grubu Eagles'ın kurucularından olan Meisner, 1971'de grubun oluşturulmasına yardımcı olduktan sonra Take it To The Limit şarkısını hem söyledi hem de şarkının yazılmasına yardımcı oldu.
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Kaliforniya'da kurulan grubun mega hitleri Hotel California ve The Best Of My Love'a da armonileriyle katkıda bulunan Meisner'in ölümü Eagles'ın resmi web sitesinden açıklandı.

 

 

 

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