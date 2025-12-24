  • İSTANBUL
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Turşu önerdi: Buna dikkat diyerek uyardı! Reçete! '2 damla yetiyor'

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için yapmış olduğu açıklamalarıyla sıklıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Canan Karatay bu kez turşu hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Canan Karatay’dan burun akıntısını durdurmaya yönelik dikkat çeken uyarı...

Canan Karatay turşu hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Karatay bu kez Türk mutfağının en eski alışkanlıklarından biri olan turşuya dikkat çekti. Karatay, özellikle mevsim geçişlerinde sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı. burun akıntısına karşı 2 damla yetiyor!

Karatay’a göre ev yapımı ve doğal yöntemlerle hazırlanan turşu, bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sisteminin temelini sağlamlaştırıyor. Probiyotik açısından zengin olan turşu ve turşu suyu, sindirimi desteklerken vücudun savunma mekanizmasına da katkı sağlıyor.

profesör, turşu suyunun kas ve ayak kramplarını kısa sürede rahatlattığını belirtiyor. İçerdiği doğal mineraller sayesinde vücudun elektrolit dengesini desteklediğini, bu yönüyle sporcu içeceklerinden bile daha etkili olabildiğini ifade ediyor.

Karatay’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise cilt sağlığı. Düzenli ve ölçülü tüketilen turşu suyunun, cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olduğunu, bazı cilt sorunlarının hafiflemesine katkı sunduğunu dile getiriyor.

Özellikle kadınlar için konuşan Karatay, regl dönemlerinde turşu suyunun rahatlatıcı etkisine dikkat çekiyor. Açlık hissini bastırması ve vücudu dengelemesi sayesinde bu dönemlerde destekleyici bir rol oynadığını belirtiyor.

Canan Karatay’a göre asıl mesele miktar değil, doğru ve doğal ürün. Sirke, şeker ve katkı maddeleriyle hazırlanan hazır ürünler yerine, evde kurulan doğal turşuların hem bağışıklık hem de genel sağlık için gerçek bir “olmazsa olmaz” olduğu vurgulanıyor.

Turşu suyu içmenin faydalı bakterileri vücutta artırdığını vurgulayan Canan Karatay, şunları söyledi:

"Turşu suyu kristal kaya tuzuyla yapılır ve turşu suyunda vardır. Tüm hastalıkları önler. Bunu söylediğimde kıyamet kopabilir. Anadolu'da burnu akanların burnuna turşu suyu damlatırlardı. 2 damla damlatınca bitiyor. Turşu suyunda C vitamini ve mineraller var diyor.

İ. Keskin

İlahi turşu, sen neymişsin be abi?
