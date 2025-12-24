  • İSTANBUL
Sözde müttefikimiz Amerika'nın alçaklığı: YPG'ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği
Dünya

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Amerika’nın iki yüzlü Suriye politikası sürüyor… Washington, İsrail’in fişteklemesiyle Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmeyen terör örgütü PKK/YPG’yi korumaya aldı. Örgütün hamisi ABD son 24 saatte 4 kargo uçağıyla hava savunma sistemleri, füze platformları ve ağır silahlar gönderip teröristlerin savunmasına katkı yaptı.

TAHSİN HAN

Dünyanın en büyük terör daveti Amerika, yandaşı teröristleri beslemeye ve korumaya devam ediyor… ABD öncülüğündeki DEAŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon güçleri, Kuzey Doğu Suriye’deki üslerini ve buradaki teröristleri korumak için sevkiyatlarını artırıyor. Barzani’nin kanalı Rudaw’in haberine göre, Amerika, son 24 saat içinde bölgeye hava savunma sistemleri, füze platformları ve ağır silah taşıyan 4 kargo uçağı iniş yaptı.

Yerel kaynaklar ve gözlemci kuruluşlar, uluslararası koalisyon güçleri tarafından bölgedeki stratejik üslere yoğun bir askeri sevkiyat yapıldığını bildirdi.

SOHR: 4 UÇAK İNİŞ YAPTI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından paylaşılan bilgilere göre, son 24 saat içerisinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait 4 nakliye uçağı bölgedeki üslere iniş yaptı. Sevkiyatın merkezinde Haseke vilayetine bağlı Rimelan bölgesindeki Harab el-Cir Hava Üssü yer aldı.

ABD ordusuna ait iki kargo uçağının bu üsse hava savunma sistemleri ve füze platformları taşıdığı kaydedildi.

HELİKOPTERLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kargo uçaklarının inişi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. SOHR, operasyon süresince ABD helikopterlerinin havada devriye atarak güvenliği sağladığını bildirdi.

Ayrıca uçaklardan birinin yükünü boşalttıktan sonra Harab el-Cir’den havalanarak Haseke’nin kuzeybatısındaki Kasrek Üssü’ne yöneldiği belirtildi.

AMAÇ SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

Son sevkiyatlarla birlikte 24 saat içinde bölgeye ulaşan nakliye uçağı sayısı dörde yükseldi. Uçakların ağır silahlar, mühimmat ve teknik lojistik malzeme taşıdığı ifade ediliyor.

Bölgedeki hareketlilik, Halep’te Şam yönetimine bağlı silahlı güçlerle terörist YPG’ye bağlı militanlar arasındaki çatışmaların tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi açısından dikkat çekici bulunuyor. ABD’nin SDG takma adını adını kullanan YPG’ye resmi olarak silah verdiği açıklanmasa da silahların daha çok teröristlerin Suriye ordusuna karşı savunmasında kullanılmak üzere bölgeye sevkedildiği ifade ediliyor.

Vay vay

Zaten yıllardır yapıyor...

Ömer

Aylardır söylüyoruz bunlar silah bırakmaz Türkiyeyi oyalıuorlar diye maalesef haklı çıktık . Müdahalede geç kalıyoruz neyi bekliyoruz ?
