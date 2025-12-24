  • İSTANBUL
Dünya

Tayvan'da büyük deprem!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tayvan'da büyük deprem!

Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depremin ardından can kaybı bildirilmezken sarsıntının, başkent Taipei'de de hissedildiği kaydedildi.

Yaşanan gelişmede, ülkenin güneydoğu kıyısındaki Taitung'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Merkezi Meteoroloji İdaresi'ne (CWA) göre deprem, 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntı, başkent Taipei'de de hissedildi.

Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.

ULUSAL İTFAİYE TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı.

