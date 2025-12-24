Tayvan'da büyük deprem!
Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depremin ardından can kaybı bildirilmezken sarsıntının, başkent Taipei'de de hissedildiği kaydedildi.
Yaşanan gelişmede, ülkenin güneydoğu kıyısındaki Taitung'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Merkezi Meteoroloji İdaresi'ne (CWA) göre deprem, 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Sarsıntı, başkent Taipei'de de hissedildi.
Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.
ULUSAL İTFAİYE TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA
Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı.