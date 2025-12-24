  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Libya askeri uçağı Ankara'da düştü! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar

Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?

Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Gündem Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü
Gündem

Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Haymana’da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazanın zamanlamasına dikkat çeken Bahçeli, "Karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde bu vaki kaza hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür" ifadelerini kullanarak olayın ardındaki soru işaretlerine işaret etti.

Ankara’da Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesi üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli’den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bahçeli, Türkiye-Libya ilişkilerinin zirve yaptığı bir dönemde yaşanan kazanın tesadüf olamayacağına dair dikkat çeken bir mesaj paylaşarak dost ülkeye taziye dileklerini iletti.  

Bahçeli, "Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür" dedi.

Bahçeli, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a uçuş sırasında arızalanarak düşen jet ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı bir dönemde gerçekleşen uçak kazasının hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü olduğunu belirtti.

Bahçeli, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti'nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır. Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti'nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."

MHP'den üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi
MHP'den üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi

Ekonomi

MHP'den üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda
İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

Siyaset

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim
MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

Gündem

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

MHP’li Başkan: 'Üreten Türkiye güçlüdür, bağımsız Türkiye büyük Türkiye’dir'
MHP’li Başkan: 'Üreten Türkiye güçlüdür, bağımsız Türkiye büyük Türkiye’dir'

Aktüel

MHP’li Başkan: 'Üreten Türkiye güçlüdür, bağımsız Türkiye büyük Türkiye’dir'

Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin
Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

Siyaset

Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir
Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir

Gündem

Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir

'Terörsüz Türkiye'de kritik aşama! MHP'li Feti Yıldız tarih verdi
'Terörsüz Türkiye'de kritik aşama! MHP'li Feti Yıldız tarih verdi

Gündem

'Terörsüz Türkiye'de kritik aşama! MHP'li Feti Yıldız tarih verdi

MHP’li Yıldırım’dan Diyanet’e destek
MHP’li Yıldırım’dan Diyanet’e destek

Gündem

MHP’li Yıldırım’dan Diyanet’e destek

MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!
MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

Gündem

MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"
MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Gündem

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23