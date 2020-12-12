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Aktüel Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi
Aktüel

Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:08:09 -
Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede yaşamını sürdüren ünlü sinema sanatçısı Fatma Girik'i ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Ünlü sanatçıya Torba Mahallesi'ndeki evinde sürpriz bir ziyarette bulunan Belediye Başkanı Aras, Girik'in doğum gününü kutladı.

Aras, 78 yaşına giren Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik'e çiçek takdim etti.

Aras'ın ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da yer aldı.

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