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Dünya Ünlü Rus dansçıdan Ukrayna'daki savaş için skandal küfür
Dünya

Ünlü Rus dansçıdan Ukrayna'daki savaş için skandal küfür

Ukrayna'ya işgal niteliğinde saldırılar gerçekleştirerek savaş açan Rusya'ya yönelik ülkelerin yaptırımlarına isyan eden, İngiltere'de işletmecilik yapan ünlü Rus dansçı Kristina Rihanoff küfürlü paylaşım yaptı; 'Savaş umrumda değil' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 13:31:00 -
Ünlü Rus dansçıdan Ukrayna'daki savaş için skandal küfür

Ukrayna'ya işgal niteliğinde saldırılar gerçekleştirerek savaş açan Rusya'ya yönelik ülkelerin yaptırımlarına isyan eden, İngiltere'de işletmecilik yapan ünlü Rus dansçı Kristina Rihanoff küfürlü paylaşım yaptı; 'Savaş umrumda değil' dedi.

Rusya'nın Vladivostok şehrinde büyüyen ancak şimdi Birleşik Krallık'ta yaşayan 44 yaşındaki ünlü ünlü TV yıldızı Rihanoff, işinin kısıtlanmasından dolayı nasıl etkilendiğini dile getirerek şok edici bir çıkışta bulundu.

Rihanoff, yaptığı paylaşımda Birleşik Krallık Başbakanı'na seslendi. 

'Savaş umrumda değil' deyip küfür etti

Rihanoff, "Boris Johnson'ın ailemin işlettiği işletmeyi ve diğer 1000 kişiyi yok ettiği için ne tür bir ceza alacağını merak ediyorum. Arkadaşlarımın çoğu, hükümet kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybetti. Savaş umurumda değil (orijinal metin 'Savaş s...mde değil' anlamında) ama iş yapamadığım için borçlarım birikiyor" dedi ve küfürlü bir ifadeyle tepkisini dile getirdi.

Aldığı tepkilerin ardından paylaşımını Twitter hesabından kaldıran Kristina Rihanoff'a sosyal medyadan 'bencil' diye suçlamalar yağdı. 

 

 

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Yorumlar

Neron11

Doğalgaz fiyatları yeni zamlarla birlikte bile en uygunu, eskiden yılda 3 ton ithal kömür alırdık, üstüne kaloriferci parası, mutfakta tüp ,banyoda şofben masrafı vardı, bugün 1 ton ithal kömürün 3500-4000 TL.arası olduğu hesaplandığında yıllık doğalgaz maliyetinin eskiye göre çok uygun olduğu ortada, benim geçen ay 364,bu ay 604 lira faturam geldi, bilecikteyim yani soğuk bir bölgedeyim, devletim sağolsun.
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