Ünlü restoranda şoke eden olay! Personelle tartışan müşterilere kaynar su döktü

ABD’nin Texas eyaletinde ünlü bir fast food restoranının mağaza müdürü, personelle tartışan 2 müşterinin üzerine kaynar su döktü. Ağır yaralanan müşteriler, restorana 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde ünlü bir fast food restoranına gelen Brittany Davis ve 16 yaşındaki yeğeni, üç kez siparişlerinin yanlış gelmesi üzerine durumu düzeltmeye çalışırken personelle aralarında tartışma başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca tartışmaya karışmayan restoran müdürü, mutfaktan aldığı bir kova kaynar suyu müşterilerin yüzüne döktü.

Hastaneye kaldırıldılar

O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansırken, can havliyle kaçışan Davis ile yeğeni, yüzünden ve göğsünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra nöbet geçiren Davis’in ciddi beyin hasarı yaşadığı öğrenildi. Yeğeninin ise yüzünde ağır yanık izleri oluştu.

1 milyon dolarlık tazminat davası

17 Haziran’da yaşanan olayın ardından kalıcı cilt hasarı ve psikolojik travma yaşadıklarını belirten Davis ve yeğeni, restorandan şikayetçi oldu. Açılan davada söz konusu saldırının dış görünümde ömür boyu değişikliğe neden olması üzerine restorandan 1 milyon dolar tazminat talep edildi.