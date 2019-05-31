0553 313 94 23

Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!

İstanbul'da ünlü bir restoranda çalışan 19 yaşındaki genç kızın kredi kartıyla ödeme yapan müşterilerin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:19
Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan 19 yaşındaki Yelda M. ve 2 arkadaşı tutuklandı. İddianameye göre Yelda M. ünlü bir restoranın Sarıyer'de bulunan şubesinde garson olarak çalışıyordu.

Restorana gelen müşterilerine hizmet veren genç kız, aynı zamanda hesap da alıyordu. Yaklaşık 2 aydır lüks restoranda çalışan genç kızı eski patronu, restoran müdürü Cem G.'ye şikâyet etti. Orhan isimli kişi restoran müdürüne genç kızın daha önce garson olarak çalıştığı restoranda müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalarak dikkat çekmeyecek şekilde harcamalar yaptığını, bu nedenle iş yerinden kovulduğunu, aynı yöntemle hırsızlık eylemini bu restoranda da devam ettirdiğini anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Restoran müdürü çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yelda M.'nin çalmış olduğu kart bilgileri üzerinden çevresinde bulunan arkadaşlarının faturalarını ödediği, araç kiraladığı ve elektronik eşya alışverişi yaptığı tespit edilirken İlyas Ç. ve Kadir V. İsimli kişilerin de genç kıza yardım ederek kart bilgileriyle telefon alarak daha sonra sattıkları tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:19
  1. İstanbul
  2. kredi kartı dolandırıcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan davulcularından "Dünya Tütünsüz Günü"ne özel mani
    1. Ramazan davulcularından "Dünya..
    2. AB Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan'da
    3. Bayraklı’da kursiyerlerden resim..
    4. Merkez Bankası 28. Finansal İstikrar..
    5. Kahraman öğretmen anne 2 çocuğunu..
    6. Kasımpaşa İbrahim Üzülmez’i resmen..
    7. Gülüş tasarımı ile mutlu gülüşler
    8. Çankaya’da Dünya Çevre Günü’ne erken..
    9. Daikin Türkiye, İSO 500’de 75 basamak..
    10. Fuhuş zanlıları adliyede
    11. Burhaniye’de Kızıklı Yağlı Güreşleri..
    12. Meksika'da göçmen kampından firar
    13. 7 yaşında kalbi duran çocuk ADÜ’de..
    14. Bolu’da oteller yüzde 95 doluluk..
    15. Konfeksiyoncular peşin alamıyor,..
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. Denizli Cumhuriyet Başsavcısından..
    18. Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor
    19. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının..
    20. Başkan Yılmaz: "Tüm duaların kabul..
    21. DAĞ-DER ailesi iftarda buluştu
    22. Dünyanın ilk wellness kampüsü..
    23. ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı..
    24. ’Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur’..
    25. Akdeniz’de Siyonist haydutluğun 9...
    26. Kadınlar 15 ailenin sofrasına aş..
    27. Down sendromlu Sabri’nin oruç..
    28. THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’..
    29. (Özel) Bursaspor taraftarları mali..
    30. Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'