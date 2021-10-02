Ünlü profesörlerden 'aşı' açıklaması! Covid 19 aşıları neden uzun süre korumuyor?

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, geliştirilen aşılar, kısıtlı süre virüsten korumasından dolayı en az iki doz olacak şekilde uygulanıyor. Hatta Türkiye de dahil olma üzere birçok ülkede "hatırlatma dozu" adı verilen üçüncü doz aşı da yapılıyor.

Kızamık aşıları 2-4 yıl arası, su çiçeği aşıları 10-20 yıl arası ve tetanoz aşısı 10 yıla kadar koruma sağlarken, buna karşın, geliştirilen Covid-19 aşıları uzun süreli koruma sağlayamıyor. Emory Üniversitesi'nde bağışıklık tepkileri üzerine çalışan biyoloji profesörü Rustom Antia, koronavirüs aşısının niye diğer aşılar gibi uzun süreli koruma sağlamadığını açıkladı.

Aşıların sağladığı koruma üzerindeki etkenler

Prof. Antia, "Gerçekten iyi bir aşı, virüse maruz kalınsa dahi enfekte olunmamasını sağlar ama tüm aşılar mükemmel değildir. Sağlanan etkinlik, aşının neden olduğu bağışıklık tepkisinin büyüklüğüne, ortaya çıkan antikorların ne kadar hızlı bozulduğuna, virüs veya bakterilerin mutasyona uğrama eğiliminde olup olmadığına ve enfeksiyonun konumuna göre değişir." dedi.

Profesör Mark Slifka ise, "Antikorların bozulma oranlarıyla birlikte aşılara verilen yanıtın büyüklükleri, dayanıklı bağışıklık için bize gereken cevabı verir. Kızamık antikorları yavaş yavaş bozulur. Tetanoz antikorları daha hızlı bozulur ancak aşı vücudun ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlasını üretmesine neden olarak düşüşü dengeler." diye konuştu.

'Covid tam bir gizem'

"Tetanoz, difteri, kızamık ve aşı konusunda şanslıyız, koruma eşiğinin ne olduğunu belirledik." diyen Prof. Slifka, "Zamanla antikor düşüşünü takip ederseniz ve koruma eşiğini biliyorsanız korumanın dayanıklılığını hesaplayabilirsiniz. Covid'de bunu hala bilmiyoruz, bu tam bir gizem." ifadelerini kullandı.

Profesör Mark Slifka, şöyle devam etti:

"Tarihteki en etkili aşılarda, yaşam boyu bağışıklık sağlayan ve çoğalan virüsler kullanılmıştır. Kızamık ve su çiçeği aşılarında da çoğalan virüsler kullanılır. Protein bazlı aşılar (tetanoz gibi) uzun sürmez, ancak etkileri yanıtın büyüklüğünü artıran bir 'adjuvan' ilavesiyle artırılabilir. Tetanoz ve hepatit A aşılarında da adjuvan kullanır."

'Sürekli şekil değiştiren bir virüsle savaşmak kolay değil'

"Johnson & Johnson ve AstraZeneca, Covid-19 aşısı adjuvan içermezler. Pfizer ve Moderna gibi mesajcı RNA Covid-19 aşılar, farklı çalışır, hiç bir virüs içermez."

"Aslında işleri daha da karmaşık hale getiren, vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmak için mutasyona uğrayan virüsler ve bakteriler. British Medical Journal'a göre kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve su çiçeği neredeyse hiç mutasyona uğramaz, ancak Covid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin en az sekiz çeşidi bulunuyor. Sürekli şekil değiştiren bir virüsle savaşmak da sanıldığı kadar kolay değil "