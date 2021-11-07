Ünlü ozanın vefatının ardından eşinden de kötü haber! 3 gün olmuştu

Halk arasında "Sen Sivas'ı Seyret Yar Bende Seni" olarak bilinen "Çıkalım Kaleye" türküsünün yazarı 65 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Mehmet Ferhat (Garip Ozan), 3 gün önce Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Ünlü halk ozanını geçtiğimiz gün memleketi Sivas'ta toprağa verilmişti.

Ferhat'ın kendisi gibi İstanbul'da bir hastanede Covid-19 tedavisi gören eşi Perihan Ferhat (60) da hayatını kaybetti. Eşi ile 3 gün arayla hayatını kaybeden Perihan Ferhat’ın cenazesi memleketi Sivas’a getirildi. Ferhat için Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Ferhat’ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Ferhat, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Sıra Mezarlığı'na defnedildi.