  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü ozanın vefatının ardından eşinden de kötü haber! 3 gün olmuştu
Gündem

Ünlü ozanın vefatının ardından eşinden de kötü haber! 3 gün olmuştu

Sivaslı ünlü halk ozanı Mehmet Ferhat’ın (Garip Ferhat) vefatından 3 gün sonra vefat eden eşi Perihan Ferhat son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:30:00 -
Ünlü ozanın vefatının ardından eşinden de kötü haber! 3 gün olmuştu

Halk arasında "Sen Sivas'ı Seyret Yar Bende Seni" olarak bilinen "Çıkalım Kaleye" türküsünün yazarı 65 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Mehmet Ferhat (Garip Ozan), 3 gün önce Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Ünlü halk ozanını geçtiğimiz gün memleketi Sivas'ta toprağa verilmişti.

Ferhat'ın kendisi gibi İstanbul'da bir hastanede Covid-19 tedavisi gören eşi Perihan Ferhat (60) da hayatını kaybetti. Eşi ile 3 gün arayla hayatını kaybeden Perihan Ferhat’ın cenazesi memleketi Sivas’a getirildi. Ferhat için Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Ferhat’ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Ferhat, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur"

İşsiz gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ediyor, eleman bulmakta zorlanan fabrikalar ise makineleri durduruyor. Sanay..
Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Bu demokratik yarış falan değil şerefsizliktir!
Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Bu demokratik yarış falan değil şerefsizliktir!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu söyleyerek..
CHP'li vekil
Siyaset

CHP'li vekil "mağdur" diye ziyaret etmişti... Bakın kim çıktı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün "mağdur" diye ziyaret ettiği "MS'im komutanım" isimli kitabın yazarı Ümit Can Özorman'ın kript..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay