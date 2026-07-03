Kayıtlar sona erdi! Ödül 1 milyon 655 bin lira

Edirne’de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde pehlivan kayıtları tamamlandı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek tarihi organizasyon için Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kayıt işlemlerini yaptırarak mücadele etmeye hak kazandı.

817 PEHLİVAN KAYIT YAPTIRDI

Bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri için toplam 817 pehlivan kayıt yaptırdı.

Kayıt işlemlerinin son gününde yoğunluk yaşanırken, pehlivanların oluşturduğu sıra salon dışına taştı.

40 BAŞPEHLİVAN ALTIN KEMER İÇİN KOL BAĞLAYACAK

Organizasyonun en dikkat çeken kategorisi olan başpehlivanlık boyunda 40 isim er meydanına çıkacak.

Pehlivanlar, Kırkpınar’ın en büyük hedefi olan altın kemeri kazanmak için mücadele verecek.

BAŞPEHLİVANA 1 MİLYON 655 BİN LİRA ÖDÜL

Edirne Belediyesi, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödülleri açıkladı.

Başpehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçi 1 milyon 655 bin lira ödül kazanacak.

İKİNCİYE 750 BİN LİRA VERİLECEK

Başpehlivanlıkta ikinci olan pehlivana 750 bin lira ödül verilecek.

Yarı finalde elenen iki pehlivan ise 380’er bin lira ödül almaya hak kazanacak.

DİĞER BOYLARDA DA ÖDÜLLER BELLİ OLDU

Başaltı boyunda birinci olan pehlivana 225 bin lira ödül verilecek.

Büyük orta boyda birincilik ödülü 125 bin lira, küçük orta büyük boyda 82 bin 500 lira, küçük orta küçük boyda ise 55 bin lira olarak belirlendi.

EN İYİ PEŞREV ÖDÜLÜ 16 BİN LİRA

Diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlara çeşitli miktarlarda para ödülleri verilecek.

Organizasyonda en iyi peşrev ödülü ise 16 bin lira olacak.

“PEHLİVANLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Aziz Özcan, kayıt sürecinin tamamlandığını belirtti.

Özcan, “665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kayıt etabını tamamlamış bulunuyoruz. Toplam 817 pehlivanımız kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık boyunda ise 40 pehlivanımız er meydanında kol bağlayacak. Kırkpınar’da mücadele edecek tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, sağlıklı, kazasız belasız bir organizasyon geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

ASIRLIK GELENEK İÇİN GERİ SAYIM

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da Edirne’de güreşseverleri Sarayiçi Er Meydanı’nda buluşturacak.

817 pehlivanın mücadele edeceği organizasyonda gözler, altın kemer yarışına çıkacak 40 başpehlivanda olacak.