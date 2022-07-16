Ünlü oyuncunun "makyaj" sözleri olay oldu! İmam dese, görevden alırlardı
Sosyal medyayı sık kullanan oyunculardan olan Serkay Tütüncü, genç kızların yaptığı makyajı Twitter hesabı üzerinden eleştirince linç yedi.
Sosyal medyayı sık kullanan oyunculardan olan Serkay Tütüncü, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Genç kızların yaptığı makyajı Twitter hesabı üzerinden eleştiren Tütüncü linç yedi.
"20 yaşındasınız, 40 derece havada 7 kilo makyajla geziyorsunuz. Kafayı mı yediniz arkadaşlar?" paylaşımını eleştirenlere cevap veren Tütüncü, "Kendi sayfama nasıl tweet atacağımı size sormayacağım" dedi.