Ünlü oyuncunun ezanla ilgili sözü büyük tepki çekti! Sizi bize sayıyla mı veriyorlar?
Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, akıl almaz bir gafa imza attı. Ezan sesini duyan Deniz'in "Şey çalıyor" demesi tepkilere yol açtı.
Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, akıl almaz bir gafa imza attı. Ezan sesini duyan Deniz'in "Şey çalıyor" demesi tepkilere yol açtı.
Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan, trafikten bunalınca çareyi yürümekte buldu.
Tarihi yarımada sokaklarında dolaşan dörtlüden Uğur Aslan, bir ara canlı yayın yaptı.
Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz açılan canlı yayına şaşırırken bir yanda ezanın okunduğunu duyarak "Şey çalıyor" dedi. Dediği anda yaptığı gafı fark edip utanan Deniz ne diyeceğini bilemedi.
O anlar sosyal medyaya da yansıdı ve Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz tepki çekti. Deniz'in bazı takipçileri "Saygısız" yorumlarında bulundu.