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Gündem Ünlü oyuncunun ezanla ilgili sözü büyük tepki çekti! Sizi bize sayıyla mı veriyorlar?
Gündem

Ünlü oyuncunun ezanla ilgili sözü büyük tepki çekti! Sizi bize sayıyla mı veriyorlar?

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, akıl almaz bir gafa imza attı. Ezan sesini duyan Deniz'in "Şey çalıyor" demesi tepkilere yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 10:22:00 -
Ünlü oyuncunun ezanla ilgili sözü büyük tepki çekti! Sizi bize sayıyla mı veriyorlar?

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, akıl almaz bir gafa imza attı. Ezan sesini duyan Deniz'in "Şey çalıyor" demesi tepkilere yol açtı.

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan, trafikten bunalınca çareyi yürümekte buldu.

Tarihi yarımada sokaklarında dolaşan dörtlüden Uğur Aslan, bir ara canlı yayın yaptı.

Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz açılan canlı yayına şaşırırken bir yanda ezanın okunduğunu duyarak "Şey çalıyor" dedi. Dediği anda yaptığı gafı fark edip utanan Deniz ne diyeceğini bilemedi.

O anlar sosyal medyaya da yansıdı ve Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz tepki çekti. Deniz'in bazı takipçileri "Saygısız" yorumlarında bulundu.

 

 

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Yorumlar

Yasin

Bu sayede bir kafirin daha gizli yüzü ortaya olmuş oldu...bizden gibi görünüp kâfir olan münafıklar..rabbim ömrünü kisaltsin bu kafirlerin

Amine

Buna cahillik denir,maalesef ilk önce ailede eğitim yok,çocuklarını sadece dünyalık yetistiriyorlar,okulda da eğitim yok,sadece okuma yazma öğretiliyor,işte böyle cahiller ortaya çıkıyor,sey çalmıyor müzik çalmıyor,Allah'ın insanlari namaza çağıran ezan okunuyor
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