Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf! Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Naci karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Tansel Öngel'in, katıldığı bir programda yaptığı 'mezarlık' itirafı şaşkınlık oluşturdu.

Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı ‘Empati’ programının bu haftaki konuğu oyuncu Tansel Öngel oldu.

Programda çocukluğundan bahseden Öngel “Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır. Çocukken izci arkadaşlarım ile mezarlıklardan çok korkardık. Kimsenin olmadığı bir gece mezarlığa gittim çünkü bu korkuyla baş edebilmem gerekiyordu. Sonrasında mezarlıkların bir veda kültürü olduğunu ve bu kültürün böyle yaşandığını öğrendim. Bütün kültürlerde mezarlıklar vedalaşma duygusunu hatırlatır” ifadelerini kullandı.

Öngel'e sosyal medya kullanıcıları "Mezarlıklar, vedalaşma duygusundan ziyade dünyanın faniliğini ve ölümü hatırlatır. Sen mezarlıklara gittiğinde dua da et" tavsiyesinde bulundu.