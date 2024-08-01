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Yerel Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda domuz paylaşımı
Yerel

Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda domuz paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 08:56:00 - 2024-08-01 08:57:58
Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda domuz paylaşımı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınan oyuncu Ümit Acar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı domuz sürüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi.

Kurtlar Vadisi dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Acar, Kuşadası'nda yürüyüşe çıktığı sırada çektiği videoda, "Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası'nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası'na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi.

Acar'ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok yorum aldı.

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