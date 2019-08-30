Ünlü oyuncudan ilginç "hanımcılık" çıkışı: Bilselerdi peygamber efendimiz...

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda eşi ve çocuğuyla anılarını paylaşan oyuncu Ümit Erdim, "hanımcı" diyerek eleştiriliyordu.

Hz. Peygamber üzerinden ilginç açıklama

Geçtiğimiz yıllarda Cerrahi tekkesi önünde çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayılan Erdim, hanımcılık eleştirilerine Hz. Muhammed (s.a.s.) ile cevap verdi. Hanımına yardım etmenin hanımcılık olarak yorumlandığını vurgulayan Erdim, peygamberimizin, eşi Hz. Ayşe'ye yaptığı yardımları hatırlattı, "Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir." diye yazdı.

Erdim Instagram hesabından yayınladığı görselle şu metni paylaştı:

"Bir zümre var ki bu hanımcılık meselesine takmış. Ucu onlara dokunuyo demek ki. Maçoluğu, hayt huyt yapmayı, kadını geride tutmayı bir halt zannediyolar. Bir de sorsan müslümanım derler. Devam etsinler. Bilselerdi Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Ayşe validemizi deveye bindirirken bir dizini yere koyup bir dizini de validemiz basarak rahat çıksın diye onun ayağının altına seriyordu. Hangimiz hanımımız arabaya binerken kapısını açıyoruz? Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir. Bizim de yegâne örneğimiz O ve O’nun hayatıdır. Maçolar artisler dağılabilir. İyi akşamlar."